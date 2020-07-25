Сегодня в Екатеринбурге пройдет финал кубка России по футболу

Никогда еще в своей истории химчане Зенит не обыгрывали. Лишь одну ничью в семи проведенных соперниками матчах могут занести себе в актив подмосковные футболисты. Впрочем, сегодня ничейный результат не возможен по определению. Если команды не выявят победителя за 90 минут, будет назначено дополнительное время, после чего – серия пенальти.

Зенит – явный фаворит кубкого финала. Команда за 4 тура до финиша стала Чемпионом страны. А последнее поражение питерцев на внутренней арене датировано минувшим сентябрем.

Едва ли не единственный козырь Химок – эмоциональный подъем после информации о том, что команда в новом сезоне все-таки сыграет в Премьер Лиге. Впрочем, букмекеры в подмосковную команду не верят. Шансы на победу Зенита, по их мнению – в 10 раз выше.

Финал кубка России начнется в Екатеринбурге в 17 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.