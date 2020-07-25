Российские авиакомпании заявили о готовности к возобновлению перелётов

Они начнутся в следующем месяце.

О том, что для организации международных рейсов почти всё готово, объявили сразу в нескольких авиакомпаниях. Так, в S7 сказали, что никаких официальных документов от чиновников пока не получали, но ждут их с нетерпением. В организации пообещали, что перелёты можно будет начать как только соответствующие разрешения выдадут власти.

Как пишет агентство РБК, «Уральские авиалинии» и Azur air сейчас примерно в таком же состоянии. При этом, подробностей о своих лётных программах там назвать не смогли. Точную дату запуска рейсов пока что объявили только в «Аэрофлоте». Его самолёты по данным «Интерфакса» будут летать в Лондон и Стамбул уже с первого августа.

Тем временем ТАСС сообщает, что к возобновлению отправки туристов заграницу готовы и туроператоры, в частности «Интурист», Anex Tour и TUI Россия. Некоторые из них уже выставили цены на поездки у себя на сайтах.

О частичном возобновлении международного сообщения премьер-министр Михаил Мишустин объявил вчера. С 1-ого августа из России снова можно будет летать в Турцию, Танзанию и Великобританию.