Очередные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края проходят в дальневосточных городах

Очередные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в дальневосточных городах. Во Владивостоке колонна митингующих, в которой по данным местного портала VL.RU насчитывается порядка 200 человек, стартовала от центральной площади по улицам города. Люди выражают поддержку жителям Хабаровска, арестованного экс-губернатору Сергею Фургалу, призывают выпустить его на свободу. Скандируют лозунги «за честный суд», «присоединяйся», а также требования отставки президента — «долой царя» и другие. Колонну сопровождают машины ДПС и полиции, но никого не задерживают. В небе появились военные самолёты и выстроились в фигуру из четырёх машин. Издание пишет, что это больше похоже на репетицию перед Днём ВМФ.

Акция также проходит в Южно-Сахалинске. Но наиболее многочисленная, как и неделю назад в Хабаровске. В ней по оценкам нашего специального корреспондента и местных СМИ, участвовали свыше двух десятков тысяч человек. При этом пресс-служба мэрии говорят, что акция собрала около 6,5 тысяч горожан, а в прошлую субботу было около 10 тысяч. Неделю назад число участников очевидцы оценивали в более чем 30 тысяч.

Впрочем сейчас люди уже начинают расходиться, сообщает наш корреспондент. Шествие закончилось. Митингующие еще остаются на центральной площади. Сообщалось и о попытках провокаций. Но ни во что серьезное это, похоже, не вылилось.

Большинство нынешних участников протестных акций в Хабаровске приехали из других регионов, — утверждает временный исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев ранее отказывался выходить к протестующим и общаться с ними.