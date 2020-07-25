Пассажиров аэропорта в Хабаровске эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани. Там уточнили, что задержек вылетов и прилетов авиарейсов нет. Сегодня в аэропорту Хабаровска ожидают прибытия бригады медиков из Москвы, которую направили в регион для борьбы с распространением коронавируса.
2020-07-25T06:42:19+03:00
2020-07-25T06:42:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:42, 25 июля 2020
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