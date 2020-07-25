Очередные акции в поддержку арестованного Сергея Фургала проходят в дальневосточных городах

Очередные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в дальневосточных городах. В Хабаровске протестующие собрались на площади Ленина у здания краевого правительства, а затем устроили шествие по городу.

Координатор местного штаба Алексея Навального Алексей Ворсин, которого цитирует местное интернет-издание DVHAB.RU, оценил число участников в более чем 20 тысяч человек. Корреспондент «Эха» Алексей Нарышкин сказал, что митингующих точно не меньше, чем в прошлую субботу, а тогда насчитали свыше трех десятков. Сейчас люди направляются к мэрии.

Временного исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева во время субботних протестов в городе не будет.

Причины отъезда он сегодня объяснил в своем Инстаграме.

Дегтярев заявил, что не позволит ставить себе ультиматумов и не намерен встречаться с участниками протестных акций.