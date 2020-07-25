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06:32, 25 июля 2020

На центральной площади Владивостока сегодня тоже проходит акция в знак солидарности с протестующими Хабаровска

По оценке местного сетевого издания VL.RU, в ней принимают участие около 200 человек. В прошлую субботу люди тоже там собирались у памятникам Борцам за власть Советов, чтобы «покормить голубей». Мероприятие тогда вылилось в массовый митинг и шествие по улицам. Сегодняшнюю акцию назвали «политическим субботником». Памятник, как и в прошлый раз огорожен. Участники выступают рядом. Они призывают проводить расследование в отношении Фургала в Хабаровске, если против него есть какие-то подозрения. Звучит критика властей и чиновников. Активист переходит и на другие темы, например, вспоминают убитых Анну Политковскую, которая вела расследования по Чечне, и Бориса Немцова, который критиковал Путина. Задаётся вопрос, кто заказал все эти убийства. Активисты также требуют честных выборов и отмечают, что пока Путин у власти ничего не изменится в лучшую сторону.
Сотрудники ГИБДД уже несколько раз предупредили митингующих, что их действия нарушают порядок проведения публичного мероприятия. Пока никого не задержали.



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