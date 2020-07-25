Иностранным учащимся запретят въезд в США, если занятия там будут проходить в онлайн режиме

Иностранным учащимся, только поступившим в американские учебные заведения, запретят въезд в США, если занятия там будут проходить в онлайн режиме. Это следует из заявления Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности страны. Въехать по действующим визам можно будет только если учебное заведение подтвердит, что хотя бы один курс лекций планируется в очном формате. При этом, новые правила не предполагают, что уже обучающиеся в США должны, как это говорилось ранее, покинуть страну, если осенью все занятия в их учебных заведениях в связи с пандемией будут проходить на удаленке. По каким причинам Служба отказалась от прежних планов, не уточняется.