Госдеп США предложил создать линию связи с Россией по вопросам предотвращения конфликтов в космосе. Этот вопрос будет обсуждаться на переговорах в Вене в следующий понедельник, сообщил помощник госсекретаря Кристофер Форд. По его мнению, активность России в космосе «странная и опасная», особенно в течение последних двух недель. Нужно, чтобы у операторов была возможность связаться с российскими коллегами, если возникнут потенциальные проблемы и произойдет недопонимание, пояснил представитель госдепа.

Как отмечает Reuters, переговоры России и США в Вене станут первой с 2013 года встречей по вопросам космической безопасности.

Накануне Космическое командование США заявило, что Россия 15 июля испытала противоспутниковое оружие. В российском МИД это назвали пропагандистским информационным вбросом.