Очередная массовая акция в Хабаровске начинается в эти минуты. По словам нашего корреспондента, уже собралось несколько сот человек. Колонна начала движение от краевой администрации. Участники скандируют: «мы здесь власть, это наш Выбор, свободу, Фургал не убийца». Звучат лозунги против Кремля: «20 лет доверия нет, Путина в отставку». Полиция демонстрантам, перекрывшим автомобильное движение, не мешает. Люди на протяжении двух недель выходят на улицы в знак поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Теперь недовольство жителей региона усилилось назначением из Москвы вместо ранее избранного главы региона Михаила Дегтярева. Кстати, Дегтярева сегодня в городе не будет. Накануне он заявил, что планирует выходные посвятить поездке по региону. Ранее он говорил, что не намерен выходить к участникам несанкционированных акций.