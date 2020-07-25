Очередная массовая акция в Хабаровске начинается в эти минуты. По словам нашего корреспондента, уже собралось несколько сот человек. Колонна начала движение от краевой администрации. Участники скандируют: «мы здесь власть, это наш Выбор, свободу, Фургал не убийца». Звучат лозунги против Кремля: «20 лет доверия нет, Путина в отставку». Полиция демонстрантам, перекрывшим автомобильное движение, не мешает. Люди на протяжении двух недель выходят на улицы в знак поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Теперь недовольство жителей региона усилилось назначением из Москвы вместо ранее избранного главы региона Михаила Дегтярева. Кстати, Дегтярева сегодня в городе не будет. Накануне он заявил, что планирует выходные посвятить поездке по региону. Ранее он говорил, что не намерен выходить к участникам несанкционированных акций.
2020-07-25T05:10:11+03:00
2020-07-25T05:12:10+03:00
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Эксклюзив Эха 05:10, 25 июля 2020
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