Прилетевших в Хабаровск членов «Открытой России» местный Роспотребнадзор хочет посадить на карантин. Полиция нагрянула к ним в отель и попыталась отправить приехавших в обсерватор на 14 дней, мотивировав это контакт с неким лицом, зараженным коронавирусом. Координатора Марию Кузнецову задержали в холле отеля, передает правозащитный портал ОВД-Инфо. Исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову удалось скрыться, рассказал «Эху» политолог Александр Кынев. Ему самому принудительной изоляции пока удалось избежать, поскольку в постановлении была допущена ошибка в паспортных данных.

Сотрудники «Открытой России» приехали в Хабаровск, чтобы принять участие в очередной протестной акции и собрать подписи против поправок в Конституцию.