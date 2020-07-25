Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию. Даты вылета начинаются с 1 августа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В первую декаду месяца перелеты будут с пересадкой в Стамбуле. Туры с вылетом непосредственно в курортную Анталью продаются с 10 августа, их цена начинается примерно от 50 тысяч рублей на двоих.

Накануне российское правительство объявило об открытии международного сообщения, которое было прекращено с конца марта из-за коронавируса. Помимо Турции, с начала полеты разрешены в Танзанию и Великобританию. В Москве сообщили, что сейчас ведут переговоры еще с 30 странами.