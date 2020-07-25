Журналист Егор Жуков сообщил о нападении титушек. Это произошло возле подъезда его дома, рассказал он сам в телеграм-канале Avtozak Live. По его словам, он успел скрыться и серьезных травм не получил. В свою очередь, глава «Команды Егора Жукова» Евгений Овчаров уточнил интернет-изданию МБХ-Медиа, что инцидент произошел около полуночи, нападавших было двое. На вид им около 25 лет, они специально ждали Жукова и окликнули его по имени. «Егор поставил блок на удар, после чего смог успешно скрыться», — сказал Овчаров, добавив, что сейчас Жуков находится в безопасности.