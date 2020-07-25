Приехавших в Хабаровск членов «Открытой России» и политолога Александра Кынева хотят посадить на карантин

Приехавших в Хабаровск членов общественной организации «Открытая Россия» и политолога Александра Кынева хотят посадить на карантин. Полицейские и люди в штатском нагрянули в отель и потребовали, чтобы они отправились в обсерватор на 14 дней. В качестве причины указали контакт с зараженным коронавирусом, не уточнив с кем и где именно. Об этом Кынев рассказал «Эху Москвы». Он отметил, что летели они все разными рейсами. По его словам, постановления об изоляции выписала лично главный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева. При этом в документах на него была допущена ошибка. Поэтому он пока остается в гостинице. Исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову удалось скрыться. Что с остальными пока неизвестно. Сотрудники «Открытой России» приехали в Хабаровск, чтобы принять участие в очередной протестной акции, которая состоится сегодня, и собрать подписи против поправок в Конституцию.