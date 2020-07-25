Россия выиграла длительный спор с Евросоюзом в ВТО

Третейская группа Всемирной торговой организации вынесла решение по методике энергокорректировок. Спор заключался в том, что ЕС в антидемпинговых расследованиях не принимал во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. Подобное решение в Евросоюзе объясняли утверждением о нерыночном ценообразовании на энергоносители в России. Таким образом, ЕС учитывал при расчете пошлин цены в третьих странах, из-за чего они получались более высокими. Спор, как отмечает Минэкономразвития, продолжался три десятилетия. В ВТО уточнили, что ЕС может оспорить данное решение.