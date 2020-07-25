Членов ОНК Москвы не пустили в СИЗО к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

Членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы не пустили в СИЗО к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Администрация «Лефортово» мотивировала это тем, что по пятницам в период эпидемии коронавируса в учреждении проводится санитарная обработка и профилактические мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова. По его словам, сотрудники изолятора сослались на постановление главного санитарного врача ФСИН. Однако, согласно его приказу, режим «особых условий», введенный на время пандемии, уже снят. При этом, как отметил Мельников, в СИЗО проходили сотрудники Следственного комитета.
2020-07-25T03:08:06+03:00
2020-07-25T03:08:06+03:00
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03:08, 25 июля 2020
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