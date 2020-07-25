Приехавшие в Хабаровск члены общественной организации «Открытая Россия» рассказали, что их хотят посадить на карантин. Несколько сотрудников полиции и неизвестные в штатском нагрянули к ним в отель и потребовали, чтобы они отправились в обсерватор на 14 дней. Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» координатор проекта «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. По его словам, в гостинице остановились исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, координаторы организации Татьяна Усманова, Мария Кузнецова, Денис Ибрагимов, член организации Сергей Власов, а также политолог Александр Кынев. Постановления об изоляции выписала лично главный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева. При этом в документах на Кынева была допущена ошибка в его паспортных данных. Он вернулся в номер, передает портал ОВД-Инфо. Сегодня в Хабаровске должен пройти очередной массовый митинг в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала и против назначения на его место Михаила Дегтярева.