Журналист Егор Жуков сообщил о нападении титушек

Это произошло возле его подъезда, рассказал он сам в телеграм-канале Avtozak Live. По его словам, он успел скрыться и серьезных травм не получил. В свою очередь, глава «Команды Егора Жукова» Евгений Овчаров сообщил интернет-изданию Znak.com, что инцидент произошел около полуночи, нападавших было двое. «Егор поставил «блок» первому удару, а после этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности», отметил Овчаров.