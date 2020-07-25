Журналист Егор Жуков сообщил о нападении титушек

Это произошло возле его подъезда, рассказал он сам в телеграм-канале Avtozak Live. По его словам, он успел скрыться и серьезных травм не получил. В свою очередь, глава «Команды Егора Жукова» Евгений Овчаров сообщил интернет-изданию Znak.com, что инцидент произошел около полуночи, нападавших было двое. «Егор поставил «блок» первому удару, а после этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности», отметил Овчаров.
2020-07-25T03:05:44+03:00
2020-07-25T03:05:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 25 июля 2020
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