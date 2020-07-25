Израильские вертолеты атаковали объекты сирийской армии на юге Сирии. Это стало ответом на выпущенные ранее Сирией снаряды в направлении Израиля, сообщается на странице армии Израиля в Twitter. По данным сирийского агентства SANA, удары нанесены по сирийским позициям в провинции Кунейтра на Голанских высотах. Двое военнослужащих получили ранения.
2020-07-25T02:13:10+03:00
2020-07-25T02:13:10+03:00
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02:13, 25 июля 2020
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