Владимир Путин напомнил следователям, что нравственной основой их работы всегда были честность и объективность

Владимир Путин напомнил следователям, что нравственной основой их работы всегда были честность, объективность и строгое соблюдение закона. Поздравляя сотрудников и ветеранов органов с профессиональным праздником, президент отметил, что сотрудники СК, МВД и ФСБ сегодня также «достойно продолжают» эти традиции. По словам главы государства, представители этих ведомств отстаивают правду, достоинство человека и защищают права пострадавших из-за преступлений или незаконного преследования. Путин подчеркнул, что главный критерий оценки их работы — это не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан. Все ошибки должны быть своевременно исправлены, а истина восстановлена, добавил президент.

День сотрудника органов следствия в России отмечается 25 июля с 2014 года. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1713 году был издан указ Петра I «О создании следственной канцелярии».