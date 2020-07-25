Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал бесплатные прививки от коронавируса в столице после появления вакцины. По его словам, вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать. Градоначальник опасается, что ситуация усложнится осенью, когда наступит сезонный рост заболеваемости гриппом. Сейчас в московских поликлиниках можно бесплатно сдать тест на COVID-19 и тест на антитела.