Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал бесплатные прививки от коронавируса в столице после появления вакцины. По его словам, вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать. Градоначальник опасается, что ситуация усложнится осенью, когда наступит сезонный рост заболеваемости гриппом. Сейчас в московских поликлиниках можно бесплатно сдать тест на COVID-19 и тест на антитела.
2020-07-25T02:11:09+03:00
2020-07-25T02:11:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 25 июля 2020
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