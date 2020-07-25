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02:10, 25 июля 2020

Посольство Армении, Армянская апостольская церковь и Союз армян России призвали диаспору к сдержанности

Посольство Армении, Армянская апостольская церковь и Союз армян России призвали диаспору к сдержанности в связи с конфликтами с азербайджанцами. В совместном заявлении отмечается, что события последних дней, происходящие на территории России несут вызовы в вопросе сохранения межнационального согласия в российском обществе. Авторы обращения просят соотечественников не принимать участие в каких-либо акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в соцсетях и на разных медиа-платформах, а также соблюдать законы Российской Федерации и обращаться в правоохранительные органы в случае возможных провокаций.
В ночь на пятницу в московском районе Марьино произошел ряд конфликтов между выходцами из Армении и Азербайджана. В течение дня в разных районах города произошло несколько новых стычек. Так, в Саларьево группа азербайджанцев разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. В свою очередь, выходцы из Армении ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Несколько стычек между представителями двух диаспор произошли и в других районах города.
Отношения обострились на фоне продолжающегося с середины июля противостояния на границе республик.



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