Экс-фигурант «Московского дела» Егор Жуков сообщил о нападении. Это произошло возле его подъезда, рассказал сам журналист в телеграм-канале Avtozak Live. По его словам, напали на него тимтушки. Он успел скрыться и серьезных травм не получил.
2020-07-25T02:08:49+03:00
2020-07-25T02:08:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 25 июля 2020
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