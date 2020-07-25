Экс-фигурант «Московского дела» Егор Жуков сообщил о нападении. Это произошло возле его подъезда, рассказал сам журналист в телеграм-канале Avtozak Live. По его словам, напали на него тимтушки. Он успел скрыться и серьезных травм не получил.