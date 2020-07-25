САНА сообщает о по меньшей мере двух раненых в результате ударов израильских вертолетов по сирийской армии

Сирийское агентство САНА сообщает о по меньшей мере двух раненых в результате ударов израильских вертолетов по военным целям сирийской армии. По его данным, обстрелам подверглись три форпоста на юге Сирии. Накануне пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что с сирийской стороны границы на Голанских высотах были слышны взрывы, в результате которых осколками могли быть повреждены автомобиль и здание с израильской стороны. После этого израильские вертолеты нанесли удары по военным целям на юге Сирии.
2020-07-25T01:11:41+03:00
2020-07-25T01:11:41+03:00
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01:11, 25 июля 2020
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