САНА сообщает о по меньшей мере двух раненых в результате ударов израильских вертолетов по сирийской армии

Сирийское агентство САНА сообщает о по меньшей мере двух раненых в результате ударов израильских вертолетов по военным целям сирийской армии. По его данным, обстрелам подверглись три форпоста на юге Сирии. Накануне пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что с сирийской стороны границы на Голанских высотах были слышны взрывы, в результате которых осколками могли быть повреждены автомобиль и здание с израильской стороны. После этого израильские вертолеты нанесли удары по военным целям на юге Сирии.