Уехавший в Москву оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало призвал российские власти «не помогать» Минску

В интервью телеканалу «Дождь» незарегистрированный кандидат в президенты выразил мнение, что деньги от России и Международного валютного фонда идут не белорусскому народу, а в казну, а оттуда «прямо на армию, на внутренние войска». Также он рассказал, что его цель после отъезда из Белоруссии — сделать из действующего президента Александра Лукашенко изгоя и показать другим странам его реальный имидж. Об его отъезде Цепкало стало известно накануне. Сам политик объяснил это угрозой уголовного преследования. Его жена Вероника Цепкало осталась на родине и присоединилась к предвыборному штабу Светланы Тихановской. Сегодня после 13 часов Валерий Цепкало будет гостем в студии «Эха Москвы»