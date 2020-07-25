Союз армян России сообщил о встрече с московским с руководством управлений ФСБ и МВД из-за конфликта с азербайджанцами. Встреча прошла на Большой Лубянке. Как говорится на сайте союза, силовики пообещали, что все причастные к стычке, «будут очень жестко наказаны», отметив, что вопрос находится «на личном контроле руководства страны». Они также заверили, что власти предпримут меры «для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из России».

Отношения представителей двух диаспор в Москве обострились на фоне продолжающегося с 12 июля противостояния на границе Азербайджана и Армении. В столице произошло несколько столкновений. В ночь на пятницу в районе Марьино произошла драка со стрельбой с участием почти полсотни человек. По данным полиции, был поврежден автомобиль. Также было совершено нападение на кафе. Задержаны порядка 25 человек, заведены уголовные дела о хулиганстве и разбое. Еще один конфликт произошел минувшим вечером возле ресторана «Армянский дом» у метро Саларьево. По данным Telegram-канала Baza, около 20 человек подъехали туда на машинах, побили администратора заведения и разгромили все внутри и вокруг. Позже стало известно о нападении на кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице. Неизвестные разбили там витрины и скрылись.