Бывшая участница повстанческой группировки Сандра Рамирес стала зампредом парламента Колумбии

Впервые в истории республики такой высокий пост занял функционер организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», отмечает местная газета El Espectador. Почти 35 лет в качестве партизана она участвовала в боевых действиях против правительственных сил. Несколько лет назад руководство группировки и власти Колумбии подписали соглашение. Организация, которую некоторые страны считают террористической, была преобразована в политическую партию.
2020-07-25T00:08:58+03:00
2020-07-25T00:08:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2681783-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:08, 25 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о причастности иностранцев к организации протестов Депутат от ЛДПР, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора, сказал, что ему понятны большие митинги, которые начались после задержания его предшественника Сергея Фургала…