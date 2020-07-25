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00:08, 25 июля 2020

Бывшая участница повстанческой группировки Сандра Рамирес стала зампредом парламента Колумбии

Впервые в истории республики такой высокий пост занял функционер организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», отмечает местная газета El Espectador. Почти 35 лет в качестве партизана она участвовала в боевых действиях против правительственных сил. Несколько лет назад руководство группировки и власти Колумбии подписали соглашение. Организация, которую некоторые страны считают террористической, была преобразована в политическую партию. 



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