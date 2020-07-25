Власти Чикаго демонтировали два памятника мореплавателю Христофору Колумбу

В мэрии сказали, что монументы решено убрать из городских парков на время. До этого участники протестов против расизма и полицейского насилия сами пытались демонтировать одну из статуй. Это привело к стычкам с полицией. Тем временем власти штата Вирджиния приняли решение убрать из здания законодательного собрания штата в Ричмонде бюсты и статуи деятелей Конфедеративных Штатов Америки (КША) времен Гражданской войны в США (1861-1865).