Власти Чикаго демонтировали два памятника мореплавателю Христофору Колумбу

В мэрии сказали, что монументы решено убрать из городских парков на время. До этого участники протестов против расизма и полицейского насилия сами пытались демонтировать одну из статуй. Это привело к стычкам с полицией. Тем временем власти штата Вирджиния приняли решение убрать из здания законодательного собрания штата в Ричмонде бюсты и статуи деятелей Конфедеративных Штатов Америки (КША) времен Гражданской войны в США (1861-1865).
2020-07-25T00:06:55+03:00
2020-07-25T00:06:55+03:00
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00:06, 25 июля 2020
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