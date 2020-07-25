В Хабаровске сегодня намечается уже третья массовая акция в поддержку Сергея Фургала

Отдельных лозунгов удостоятся новый глава региона и президент России

Оценки того, насколько масштабной может стать сегодняшняя акция, разнятся. Одни говорят об усталости от уличной активности, ее бесперспективности и меньшем количестве участников. Требования честного суда над теперь уже бывшим губернатором сохраняются и звучат здесь каждый день под окнами администрации края, где вечером собираются несколько сотен человек.

В то же время, по мнению наблюдателей, врио губернатора Михаил Дегтярев возможно станет для жителей дополнительным раздражающим фактором, о чем они не преминут сказать во время шествия по центру Хабаровска и митинга. Не исключено, что часть протеста будет направлена против Путина, который своим назначением по сути пренебрег мнением хабаровчан, и против Владимира Жириновского: распространено мнение, что партия не слишком активно вступалась за Фургала.

Все прошедшие на протяжении двух недель акции в Хабаровске были несогласован, однако полиция ни разу не помешала участникам. Между тем некоторым демонстрантам уже пригрозили наказанием за нарушение правил проведения массовых мероприятий.