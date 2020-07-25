ТАСС: Неизвестные разбили витрины кафе азербайджанской кухни в Москве

Неизвестные разбили витрины кафе азербайджанской кухни в Москве, передает агентство ТАСС. Нападение произошло на Мосфильмовской улице. Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобилях, сейчас их разыскивают, рассказал источник в силовых структурах. За несколько часов до этого в Новой Москве произошло нападение на армянское кафе, сотрудники заведения утверждают, что погром устроили выходцы из Азербайджана. Сутки назад на юго-востоке Москвы произошла драка между представителями двух диаспор. В полиции сказали, что задержаны 25 человек, возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Все это случилось на фоне серьезного обострения обстановки в зоне армяно-азербайджанского конфликта на Кавказе.

Российские власти должны сделать всё необходимое, чтобы пресечь столкновения, сказал в эфире «Эха» журналист, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе.

Представители власти должны проводить встречи и беседы с обеими диаспорами, добавил Николай Сванидзе. Как передает агентство «Москва», руководители управления ФСБ по Москве и области уже встречались с представителями армянского землячества.