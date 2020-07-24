Электронное голосование на дополнительных муниципальных выборах в Москве в этот раз продлится два дня

Это 11 и 12 сентября, решил Мосгоризбирком 13 сентября в России – Единый день голосования. В Москве при этом пройдут выборы в 1-м избирательном округе Марьино и в 1-м избирательном округе Бабушкинского района. Председатель комиссии Юрий Ермолов пояснил, что для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление с 29 июля по 7 сентября на портале госуслуг Москвы.