Электронное голосование на дополнительных муниципальных выборах в Москве в этот раз продлится два дня

Это 11 и 12 сентября, решил Мосгоризбирком 13 сентября в России – Единый день голосования. В Москве при этом пройдут выборы в 1-м избирательном округе Марьино и в 1-м избирательном округе Бабушкинского района. Председатель комиссии Юрий Ермолов пояснил, что для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление с 29 июля по 7 сентября на портале госуслуг Москвы.
2020-07-24T23:05:10+03:00
2020-07-24T23:05:10+03:00
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23:05, 24 июля 2020
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