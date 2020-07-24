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23:04, 24 июля 2020

Компания «Норникель» обязалась следить за своими объектами в зоне вечной мерзлоты

Обязательство приняты в рамках 5-летнего плана повышения промышленной безопасности, рассказали в Ростехнадзоре. Такой план Норникель представил сегодня в ведомство. В конце мая на ТЭЦ в Норильске, которая принадлежит компании, произошла крупная утечка топлива. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 150 млрд. рублей. Вопрос о ликвидации последствий аварии совет директоров «Норникеля» рассмотрит на следующей неделе.



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