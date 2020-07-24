Россия снимает ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании

Им возобновят выдачу виз. Такое постановление премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 августа Россия частично возобновляет международное авиасообщение. Самолеты будут летать из аэропортов Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Великобританию, Турцию и Танзанию.