Россия снимает ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании

Им возобновят выдачу виз. Такое постановление премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 августа Россия частично возобновляет международное авиасообщение. Самолеты будут летать из аэропортов Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Великобританию, Турцию и Танзанию.
2020-07-24T23:04:26+03:00
2020-07-24T23:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 24 июля 2020
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