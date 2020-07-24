В отставку ушел федеральный прокурор Швейцарии, который затягивал расследование обстоятельств смерти Магнитского

Михаэль Лаубер принял решение уйти из-за разбирательств в махинациях, которые связаны с Международной федерацией футбола, пишет местная газета Tages-Anzeiger. О неофициальных поездках Лаубера в Россию, его контактах с представителями властей, и о затягивании расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского в свою очередь писала «Новая газета». Прокурор обвинения отвергал. Он сказал, что уходит в отставку «в интересах учреждений».
2020-07-24T23:04:02+03:00
2020-07-24T23:04:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2681765-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 24 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о причастности иностранцев к организации протестов Депутат от ЛДПР, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора, сказал, что ему понятны большие митинги, которые начались после задержания его предшественника Сергея Фургала…