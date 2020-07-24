В отставку ушел федеральный прокурор Швейцарии, который затягивал расследование обстоятельств смерти Магнитского

Михаэль Лаубер принял решение уйти из-за разбирательств в махинациях, которые связаны с Международной федерацией футбола, пишет местная газета Tages-Anzeiger. О неофициальных поездках Лаубера в Россию, его контактах с представителями властей, и о затягивании расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского в свою очередь писала «Новая газета». Прокурор обвинения отвергал. Он сказал, что уходит в отставку «в интересах учреждений».