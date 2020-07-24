Суд вновь отказал следствию в ходатайстве об аресте бывшего чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова

Пресненский суд Москвы вновь отказал следствию в ходатайстве об аресте бывшего чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Его обвиняют во взяточничестве и развращении малолетней дочери своего знакомого. Судья Екатерина Кириченко оставила Натарова под домашним арестом до конца августа, передает агентство ТАСС. Сам бывший помощник главы Россельхознадзора вины не признает.