Суд вновь отказал следствию в ходатайстве об аресте бывшего чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова

Пресненский суд Москвы вновь отказал следствию в ходатайстве об аресте бывшего чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Его обвиняют во взяточничестве и развращении малолетней дочери своего знакомого. Судья Екатерина Кириченко оставила Натарова под домашним арестом до конца августа, передает агентство ТАСС. Сам бывший помощник главы Россельхознадзора вины не признает.
2020-07-24T23:03:22+03:00
2020-07-24T23:03:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 24 июля 2020
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