Руководство силовых структур встретились с представителями армянской диаспоры из-за событий в Москве

Представители управления ФСБ по Москве и Московской области сказали заверили, что резонансное дело о массовой драке на юго-востоке города находится на личном контроле руководства страны, передает агентство «Москва». Также силовики сказали, что власти принимают меры для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из России.

В полиции ранее рассказали, что драка произошла между представителями армянской и азербайджанской диаспор, задержаны 25 человек, возбуждено уголовное дело.