Главный храм для российских спортсменов, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», построят на окраине Москвы

Он появится в районе Северное Бутово сразу за МКАДом на месте временного храма Св. князя Димитрия Донского. Настоятель этого храма протоиерей Андрей Алексеев является духовником Олимпийской сборной России. Как пишет издание. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд. рублей. Согласно планам, храмовый комплекс займет 15 000 кв. м. Рядом с храмом планируют построить спорткомплекс, воскресную школу, музей с панорамой Куликовской битвы, концертный зал на 400 человек и другие объекты.
2020-07-24T22:33:04+03:00
2020-07-24T22:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 24 июля 2020
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