Власти США хотят предложить России договориться об общих нормах поведения в космосе

Об этом пойдет речь на переговорах в Вене на следующей неделе, сказал помощник американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Вашингтон, по его словам, считает, что такие договоренности помогут избежать просчетов и заблуждений, которые грозят непреднамеренной эскалацией. В столице Австрии запланирован новый раунд российско-американских консультаций по контролю над вооружениями.
2020-07-24T22:32:06+03:00
2020-07-24T22:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 24 июля 2020
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