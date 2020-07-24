Власти США хотят предложить России договориться об общих нормах поведения в космосе

Об этом пойдет речь на переговорах в Вене на следующей неделе, сказал помощник американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Вашингтон, по его словам, считает, что такие договоренности помогут избежать просчетов и заблуждений, которые грозят непреднамеренной эскалацией. В столице Австрии запланирован новый раунд российско-американских консультаций по контролю над вооружениями.