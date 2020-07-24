Дорогомиловский суд Москвы отказался арестовать подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Иды Шур

Как сказали в суде агентству ТАСС, там учли возраст и наличие заболеваний у задержанной Лилии Войтюховской. Тело 90-летней преподавательницы ВГИК несколько дней назад с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Пресса писала, что по делу об убийстве была задержана бывший соцработник, которая ранее помогала Шур по хозяйству.