Дорогомиловский суд Москвы отказался арестовать подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Иды Шур

Как сказали в суде агентству ТАСС, там учли возраст и наличие заболеваний у задержанной Лилии Войтюховской. Тело 90-летней преподавательницы ВГИК несколько дней назад с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Пресса писала, что по делу об убийстве была задержана бывший соцработник, которая ранее помогала Шур по хозяйству.
2020-07-24T22:31:28+03:00
2020-07-24T22:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 24 июля 2020
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