Неизвестные, как передает агентство «Интерфакс», разбили витрины в кафе азербайджанской кухни в Москве

Это произошло на Мосфильмовской улице. Подозреваемые скрылись на трех автомобилях, утверждает информированный источник. Ранее более двадцати пяти человек были задержаны после драки на юго-востоке столицы. Участниками потасовки оказались выходцы из Армении и Азербайджана. Сообщалось также о нападении на армянское кафе и магазин стройматериалов в Новой Москве.
2020-07-24T22:30:48+03:00
2020-07-24T23:12:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 24 июля 2020
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