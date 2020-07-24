Неизвестные, как передает агентство «Интерфакс», разбили витрины в кафе азербайджанской кухни в Москве

Это произошло на Мосфильмовской улице. Подозреваемые скрылись на трех автомобилях, утверждает информированный источник. Ранее более двадцати пяти человек были задержаны после драки на юго-востоке столицы. Участниками потасовки оказались выходцы из Армении и Азербайджана. Сообщалось также о нападении на армянское кафе и магазин стройматериалов в Новой Москве.