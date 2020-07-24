Россия планирует частично возобновить международное авиасообщение с начала августа

Рейсы будут выполняться из аэропортов трех городов. В связи с этим будут отменены лимиты по пассажиропотоку, сказал министр транспорта Евгений Дитрих. Дитрих добавил, что сейчас переговоры о возобновлении авиасообщения ведутся еще с тремя десятками стран.
2020-07-24T22:04:44+03:00
2020-07-24T22:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:04, 24 июля 2020
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