В Москве уже сутки не заканчиваются столкновения между азербайджанцами и армянами

Сразу несколько стычек произошли в разных районах столицы. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, сегодня в новой Москве погромы прошли в кафе и магазине стройматериалов, которые принадлежат армянам. Группа людей, которая это сделала, была вооружена деревянными битами и стальными прутьями. В итоге пострадал как минимум один человек.

В свою очередь ранее в районе Марьино неизвестные ворвались в азербайджанский ресторан «1001 ночь». Сначала нападавшие ломали там мебель, а затем вынесли из кассы несколько десятков тысяч рублей. В «Союзе азербайджанцев России» сказали телеканалу 360, что за этим стояли уроженцы Армении.

В том же районе вчера поздним вечером произошли сразу несколько драк. В социальных сетях распространяются видео, на которых заметно, как группа мужчин на улице кидается на водителя автомобиля с армянскими номерами. Как утверждают в Объединении армян России, там на их соотечественников нападала группа азербайджанцев, и сделала она это на почве национальной ненависти.

По факту произошедшего столичная полиция возбудила уголовное дело по статьям о хулиганстве и разбое. Задержаны как минимум 25 человек.

Драки между этническими армянами и азербайджанцами в эти дни проходят не только в Москве, но и в Лондоне, Лос-Анджелесе и Кишинёве. Это связано с тем, что на границе двух стран с 12-ого июля проходят взаимные обстрелы.