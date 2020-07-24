Z Архив новостей новости
5 4 6 687
Эксклюзив Эха 22:02, 24 июля 2020

Главред портала «Даптар» обратилась в полицию из-за угроз убийством

Главный редактор дагестанского портала «Даптар» Светлана Анохина обратилась в полицию из-за угроз убийством. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Человек дозванивался старательно, раза четыре перезванивал, была очень плохая связь. Я чувствовала, что это за звонок, поэтому включила запись. Он мне радостно сообщил, что у них – у кого-то «у них» – есть указание разобраться с феминистками. Так как я феминистка, он будет разбираться со мной. Когда я спросила, как именно он собирается со мной разбираться, он сказал, что меня убьет», – рассказала она.
Журналистка отметила, что выложила запись телефонного разговора в соцсети, передала ее следователю, а также отправила ее в мессенджере на номер телефона, с которого ей угрожали.

После того, как владелец телефонного номера получил запись, он снова с ней связался. «Уже другим голосом он сказал, что это не он, он не знает, как такое могло случиться, потому что в это время он находился дороге, ехал из Москвы в Махачкалу. Но я не знаю программы, которые бы позволили заходить другим людям с твоего номера», — добавила С.Анохина.

«Я считаю, что это дело должно быть доведено до конца вне зависимости от того, считаю ли я всерьез эти угрозы реальными или нет», — заключила С.Анохина.

«Даптар» — сайт, посвященный положению женщин на Северном Кавказе.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Failed State Все понимают, что согласие Зеленского выполнить требование террориста означает, что теперь много, много террористов будут захватывать заложников и требовать и требовать чего-то у Зеленского. Каждый свое. И всем тревожно от этого…

5 142 6 15941 22.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

А почему тогда не лидировать по русофобии? Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя «хуже» — не то слово. Опаснее…

5 89 6 10623 22.07
Блоги

Все заложников в украинском Луцке освобождены Террорист, удерживавший людей в автобусе весь день и угрожавший взрывом, задержан.

5 83 6 11000 21.07
Новости

Дегтярев заявил о возможных провокациях на митингах в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала Исполняющий обязанности главы региона сказал, что большие митинги, которые начались после задержания Фургала, ему понятны, поскольку они были стихийными…

5 40 6 5370
Новости

фото: Михаил Метцель / ТАСС Рамзан Кадыров отменил приглашение в Чечню Госсекретаря США Майка Помпео Выступая на совещании в Грозном, глава республики сказал, что не имеет права на такое приглашение и объявил о санкциях в отношении госсекретаря…

5 44 6 8730
Блоги

+ Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Люди требуют освободить губернатора края из московского СИЗО «Лефортово»...

5 311 6 52990 18.07
8читать ;смотреть
Блоги

Спасем сад вместе! Культурная программа «Аптекарского огорода» на грани краха — сад остался без каких-либо средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем…

5 49 6 8986 19.07
Новости

Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о причастности иностранцев к организации протестов Депутат от ЛДПР, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора, сказал, что ему понятны большие митинги, которые начались после задержания его предшественника Сергея Фургала…

5 43 6 7918
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Они никому не нужны, им просто хочется жрать Лучший способ привлечь к себе внимание — это всевозможные провокации. Пошли угрозы не только мне, с заведением уголовных дел на Украине, но и российским журналистам, которые просто выполняют свою работу…

5 259 6 47960 20.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ С доходами населения беда С доходами населения беда Власти подстраховались 2030 годом. Людям, к сожалению, так подстраховаться не получится, падающие доходы они на себе ощущают уже сегодня…

5 201 6 41135 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Генетический паспорт как способ узнать будущее Мне повезло, у меня нет таких генетических мутаций, которые могли бы привести к заболеваниям у будущих детей. Но если бы они были, я бы попросила при планировании беременности своего партнера тоже сдать такой тест…

5 25 6 5365 23.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда Гагарин в далеком прошлом А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Они вообще есть?..

5 306 6 65705 20.07
Новости

Песков: К протестам в Хабаровске присоединились «псевдоппозионеры и специальные дебоширы» Последние, как он выразился, «кормятся» на таких акциях и поэтому прилетели…

5 46 6 9998
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что делать в Хабаровске Пусть люди выберут своего кандидата, а Кремль учится работать с тем, кто будет избран. Все равно инструментов влияния и контроля достаточно…

5 28 6 6889 17.07
Блоги

+ Андрей Макаревич о деле Ивана Сафронова Андрей Макаревич о деле Ивана Сафронова Я очень боюсь, что если мы всё это спустим на тормозах, завтра все судебные процессы у нас станут засекреченными…

5 44 6 9833 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Историк Дмитриев невиновен. Они лгут ОНИ — современные продолжатели дела большевиков, обслуга авторитарного режима абсолютного меньшинства, рассматривающего народ как источник ресурсов, который подлежит использованию наряду с природными богатствами…

5 29 6 6469 21.07

Популярное за неделю

Новости

ФБК обнаружил у полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева особняк примерно за 2 миллиарда рублей Расследование опубликовано на фоне продолжающихся протестов в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, за преследование которого Фонд возлагает ответственность на Трутнева…

5 30 6 54324
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И никто бы об этом не узнал, никому бы дела не было, если бы народ не вышел на улицы. А вот так мы знаем, отчего эти ребята срубили сук, на котором сидели — просто из-за неуемной жадности…

5 86 6 111944 18.07
#слушать 50:59 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование

3290001
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 3739 19.07
Блоги

Дарья Митина политик

Плачь, Хабаровск Это значит, что у внутриполитической вертикали нет ни элементарных понятий о том, кому можно доверять руководство людьми, а кого на пушечный выстрел к ним подпускать нельзя…

5 47 6 245036 20.07
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Бунт в Хабаровске. При чем здесь Ротенберг? Чем Фургал был удобен Кремлю?..

5 36 6 229752 20.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8640031
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4567958

Сегодня в эфире