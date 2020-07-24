Главред портала «Даптар» обратилась в полицию из-за угроз убийством

Главный редактор дагестанского портала «Даптар» Светлана Анохина обратилась в полицию из-за угроз убийством. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Человек дозванивался старательно, раза четыре перезванивал, была очень плохая связь. Я чувствовала, что это за звонок, поэтому включила запись. Он мне радостно сообщил, что у них – у кого-то «у них» – есть указание разобраться с феминистками. Так как я феминистка, он будет разбираться со мной. Когда я спросила, как именно он собирается со мной разбираться, он сказал, что меня убьет», – рассказала она.

Журналистка отметила, что выложила запись телефонного разговора в соцсети, передала ее следователю, а также отправила ее в мессенджере на номер телефона, с которого ей угрожали.

После того, как владелец телефонного номера получил запись, он снова с ней связался. «Уже другим голосом он сказал, что это не он, он не знает, как такое могло случиться, потому что в это время он находился дороге, ехал из Москвы в Махачкалу. Но я не знаю программы, которые бы позволили заходить другим людям с твоего номера», — добавила С.Анохина.

«Я считаю, что это дело должно быть доведено до конца вне зависимости от того, считаю ли я всерьез эти угрозы реальными или нет», — заключила С.Анохина.

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