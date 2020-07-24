Российский футбольный союз разрешил отменять ошибочные показанные желтые карточки

Такая позиция противоречит мнению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Как пояснил президент РФС Александр Дюков, они принимали решение исходя из российской действительности. Ранее КДК мог отменять только желтые карточки, ошибочно предъявленные другому игроку, а также ошибочно показанную красную карточку.