Российский футбольный союз разрешил отменять ошибочные показанные желтые карточки

Такая позиция противоречит мнению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Как пояснил президент РФС Александр Дюков, они принимали решение исходя из российской действительности. Ранее КДК мог отменять только желтые карточки, ошибочно предъявленные другому игроку, а также ошибочно показанную красную карточку.
2020-07-24T21:32:36+03:00
2020-07-24T21:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 24 июля 2020
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