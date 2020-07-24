Вакцинация от коронавируса в Москве будет бесплатной, заверил мэр столицы Сергей Собянин

Сроки появления препарата зависят от Мнздрава, а также от тех, кто отвечает за лицензирование и производства, добавил глава города. Собянин отметил, что предстоящей осенью сложности добавит сезонный рост заболеваемости гриппом. В этой связи планируется усиливать прививки от гриппа, чтобы не накладывались две эпидемии, рассказал мэр.
2020-07-24T21:32:06+03:00
2020-07-24T21:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 24 июля 2020
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