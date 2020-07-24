Вакцинация от коронавируса в Москве будет бесплатной, заверил мэр столицы Сергей Собянин

Сроки появления препарата зависят от Мнздрава, а также от тех, кто отвечает за лицензирование и производства, добавил глава города. Собянин отметил, что предстоящей осенью сложности добавит сезонный рост заболеваемости гриппом. В этой связи планируется усиливать прививки от гриппа, чтобы не накладывались две эпидемии, рассказал мэр.