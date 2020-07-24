Полиция Петербурга задержала актеров в милицейской форме в день репетиции парада ко дню ВМФ

Это произошло на Английской набережной, где проходили съемки фильма. Об инциденте рассказал участник съемок, актер Гоша Куценко. Сотрудники внутренних органов, как пишет местное интернет-издание «Бумага», объяснили свои действия тем, что участники массовки якобы «устроили цирк» недалеко от верховного главнокомандующего. Репетиция парада проходила в акватории Невы. День ВМФ отмечают в России в это воскресенье.