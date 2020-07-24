Альфа-банк подтвердил сообщения об утечке данных

В пресс-службе кредитной организации сказали агентству РИА Новости, к посторонним лицам попали сведения лишь о нескольких десятках клиентов, при этом часть этой информации уже не является актуальной. Утечка произошла не из внутренних систем. Сейчас в банке проводится расследование. Его представители заверили, что деньги клиентов находятся в безопасности. Пресса писала, что в интернете появилось объявление о продаже базы данных клиентов крупнейших российских банков.
2020-07-24T21:31:03+03:00
2020-07-24T21:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 24 июля 2020
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