ООН по вопросам образования, науки и культуры до сих пор не получила гарантий сохранения Айя-Софии в Стамбуле

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры до сих пор не получила гарантий сохранения собора Святой Софии в Стамбуле. Чуть ранее власти Турции поменяли статус памятника архитектуры с музея на действующую мечеть. Как пояснили в ЮНЕСКО, вопрос о доступе в храм — лишь один из множества. Кроме того, от Анкары ждут разъяснений по темам сохранения целостности конструкций, элементов внутреннего убранства, методов управления. Вопрос о смене статуса собора будет рассматриваться на ближайшей сессии Комитета всемирного наследия. Сегодня в самом соборе прошел первый за 86 лет намаз. Собор Святой Софии был преобразован в мечеть еще в XV году. Решение о создании там музея было принято в начале ХХ века.