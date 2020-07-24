Центр вирусологии «Вектор» начинает испытания на добровольцах вакцины от коронавируса

Как рассказали на предприятии агентству ТАСС, инъекции первым добровольцам сделают 27 июля. Сегодня центр получил разрешение Роспотребнадзора для проведения испытаний. До этого тестирование вакцины проводили совместно институт им. Гамалеи и министерство обороны.