Центр вирусологии «Вектор» начинает испытания на добровольцах вакцины от коронавируса

Как рассказали на предприятии агентству ТАСС, инъекции первым добровольцам сделают 27 июля. Сегодня центр получил разрешение Роспотребнадзора для проведения испытаний. До этого тестирование вакцины проводили совместно институт им. Гамалеи и министерство обороны.
2020-07-24T21:05:16+03:00
2020-07-24T21:05:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2681727-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:05, 24 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о причастности иностранцев к организации протестов Депутат от ЛДПР, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора, сказал, что ему понятны большие митинги, которые начались после задержания его предшественника Сергея Фургала…