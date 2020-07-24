Бывший участник президентской кампании в Белоруссии Валерий Цепкало не исключает, что вернется в страну до 9 августа

В этот день пройдут выборы. Сегодня стало известно, что он покинул Белоруссию и сейчас находится в Москве вместе с детьми. По словам Цепкало, это связано с опасениями ареста или возможного лишения родительских прав. Он добавил, что его супруга Вероника осталась в Белоруссии, где она участвует в работе штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Валерий Цепкало выступит завтра в эфире «Эха Москвы» после часа дня.
2020-07-24T21:04:57+03:00
2020-07-24T21:04:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 24 июля 2020
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