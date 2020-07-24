Бывший участник президентской кампании в Белоруссии Валерий Цепкало не исключает, что вернется в страну до 9 августа

В этот день пройдут выборы. Сегодня стало известно, что он покинул Белоруссию и сейчас находится в Москве вместе с детьми. По словам Цепкало, это связано с опасениями ареста или возможного лишения родительских прав. Он добавил, что его супруга Вероника осталась в Белоруссии, где она участвует в работе штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Валерий Цепкало выступит завтра в эфире «Эха Москвы» после часа дня.