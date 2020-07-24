Новый конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана, по данным агентства «Интерфакс», произошел днем в Москве

Нападение было совершено на кафе «Армянский дом» в Саларьево. Сотрудница кафе подтвердила «Эху Москвы» факт нападения. Сообщается, что в здании разбиты стекла, использовались биты и арматура. До этого минувшей ночью драка между представителями двух диаспор произошла на юго-востоке Москвы. Полиция подтвердила, что задержаны 25 человек. Возбуждены дела о хулиганстве. Стычки происходят на фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта.

